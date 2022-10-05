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Садыр Жапаров поздравил учителей с профессиональным праздником

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 октября, поздравил учителей и работников системы образования Кыргызской Республики с профессиональным праздником.

Приводим текст поздравления главы государства:

"Дорогие учителя!

Дорогие работники системы образования!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников образования.

Воспитатели детских садов и учителя школ, преподаватели профессиональных и высших учебных заведений, в целом работники образовательных организаций вносят бесценный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и молодежи.

Профессия учителя, требующая большого терпения и трудолюбия, имеет важное значение в становлении и развитии нашего общества. Именно поэтому нелегкий труд преподавателей и работников системы образования заслуживает глубокого уважения.

Ваша работа имеет особую роль в привитии традиционных ценностей человечества молодому поколению, информируя их о прошлых достижениях и будущих возможностях.

В стенах образовательных организаций наши дети и молодежь осознают себя гражданами на основе изучения истории, родного языка, культуры и традиций своей страны и чувствуют ответственность за единство кыргызского народа.

Независимо от национальности и вероисповедания у кыргызстанца формируются чувство патриотизма, гражданственности, гордости за свою страну.

Сегодня наша молодежь во многих странах мира благодаря упорству и трудолюбию достигает больших успехов в науке, бизнесе и других сферах. Завоевывают призовые места на международных олимпиадах.

Здесь велик труд наших уважаемых педагогов.

Я думаю, что развитие сферы образования создаст возможность ответить на вызовы современности, благодаря чему наша страна успешно продолжит путь устойчивого развития.

Уважаемые работники образования, еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником!

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в вашей благородной деятельности и благополучной жизни".


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URL: https://www.vb.kg/423266
Теги:
праздник, Кыргызстан, учителя, Садыр Жапаров
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