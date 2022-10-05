Древнему городу Ошу исполнилось 3022 года

Сегодня одному из древних городов Кыргызстана - городу Ошу - исполнилось 3022 года.

Напомним, 5 октября 2000 года в Оше было отмечено 3000-летие южной столицы Кыргызстана, и с тех пор День города ежегодно отмечается в этот день. О том, что город является почти ровесником Рима, доказал видный российский ученый Юрий Заднепровский (1924-1979 гг.).

Отметим, на сегодняшний в Оше в связи с вооруженным конфликтом на госгранице Кыргызстана и Таджикистана отменены все праздничные мероприятия и культурные программы до конца текущего года.