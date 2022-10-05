С 24 октября WhatsApp перестанет работать на множестве смартфонов

Отныне обладатели смартфонов, работающих на слишком старых версиях ОС, не смогут пользоваться мессенджером WhatsApp. Для того чтобы продолжать использовать данное программное обеспечение, следует установить на телефон актуальную версию операционной системы, а в том случае, если она недоступна по каким-либо причинам, придется делать выбор, отказываясь от использования мессенджера или же приобретая себе новое мобильное устройство. Совершенно никак, никоим образом продолжать использование данного ПО окажется невозможно, и все так или иначе просто обязаны это учитывать, чтобы не столкнуться с какими-либо неприятными неожиданностями или иными событиями, способными доставить немало неприятных неудобств и лишних сложностей.

Согласно официальной информации, разработчики перестанут поддерживать работу WhatsApp на всех моделях iPhone и iPad, работающих под управлением операционных систем iOS 10 и iOS 11. Такие гаджеты Apple, которые не могут обновиться до iOS 12 или более новой платформы, более не смогут запускать мессенджер, потому что сразу после его запуска будет появляться сообщение об ошибке. В таком случае не получится даже сохранить данные в резервную копию, поэтому важно успеть перенести все чаты, файлы и другие данные на новое мобильное устройство до 24 октября. Среди телефонов, на которых пользоваться данным ПО станет невозможно, оказались iPhone 5 и iPhone 5c. Обладателям таких это следует учитывать, тем более что многие до сих пор активно используют их в качестве основных и дополнительных телефонов, с которых удобно совершать голосовые звонки и выполнять различные другие действия.

Источник: akket.com