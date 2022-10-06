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Не сумев догнать врага, мужчина расправился с домом

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- Ольга Новгородцева
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Гражданин Д.А., стоя на остановке в селе Бирдик Иссык-Атинского района, заметил своего давнего неприятеля. К односельчанину Ш.И. он давно испытывал неприязненные отношения и давно искал возможность и способ с ним разобраться.

В этот раз, 7 авгсута, Д.А. был пьян, поэтому решил не откладывать расправу, а, забыв про свои дела, отправился следом за Ш.И., чтобы при удобном случае остановить его и напасть.

Он преследовал Ш.И. довольно долго. Пока не понял, что догнать его все равно не удастся. Раздосадованный Д.А. поднял с земли камень и швырнул его в окно ближайшего частного дома.

"Тем самым, - сказано в постановлении о привлечении Д.А. в качестве обвиняемого, - он совершил преступление против общественного порядка, предусмотренное ст. 216 УК КР, квалифицирующим признаком которого является уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб".

Д.А. предстал перед Иссык-Атинским судом, но был отпущен из-под стражи, поскольку владелец дома его понял и простил.


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URL: https://www.vb.kg/423282
Теги:
суд, Кыргызстан
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