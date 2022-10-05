Глава управления образования Бишкека поздравила педагогов с Днем учителя

Управление образования мэрии города Бишкека поздравляет всю педагогическую общественность столицы и всей республики с профессиональным праздником - Днём учителя! Уважаемые работники образования, примите самые лучшие пожелания в день вашего прекрасного торжества. Мы преклоняемся перед тем, как вы преданно и беззаветно храните верность замечательным традициям отечественного образования. С честью несёте свою высокую подвижническую миссию. Пусть ваш нелёгкий благородный и высшей степени востребованный труд всегда пользуется в нашей стране особым подсчётом и уважением. Сегодня Кыргызстан по праву гордится своим педагогическим корпусом – талантливыми, целеустремлёнными, творческими людьми, для которых наша профессия стала настоящим призванием и главным делом жизни. Именно от мудрости опыта ответственности гражданской позиции учителей во многом зависит, с какими знаниями вступит во взрослую жизнь подрастающее поколение, к каким нравственным ориентирам оно будет стремиться. Мы глубоко убеждены, что вам по плечу решение этой судьбоносной задачи. С праздником, дорогие друзья!

С уважением, начальник управления образования Бишкека Арстанбекова Айнура.