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Глава управления образования Бишкека поздравила педагогов с Днем учителя

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Управление образования мэрии города Бишкека поздравляет всю педагогическую общественность столицы и всей республики с профессиональным праздником - Днём учителя! Уважаемые работники образования, примите самые лучшие пожелания в день вашего прекрасного торжества. Мы преклоняемся перед тем, как вы преданно и беззаветно храните верность замечательным традициям отечественного образования. С честью несёте свою высокую подвижническую миссию. Пусть ваш нелёгкий благородный и высшей степени востребованный труд всегда пользуется в нашей стране особым подсчётом и уважением. Сегодня Кыргызстан по праву гордится своим педагогическим корпусом – талантливыми, целеустремлёнными, творческими людьми, для которых наша профессия стала настоящим призванием и главным делом жизни. Именно от мудрости опыта ответственности гражданской позиции учителей во многом зависит, с какими знаниями вступит во взрослую жизнь подрастающее поколение, к каким нравственным ориентирам оно будет стремиться. Мы глубоко убеждены, что вам по плечу решение этой судьбоносной задачи. С праздником, дорогие друзья!

С уважением, начальник управления образования Бишкека Арстанбекова Айнура.


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URL: https://www.vb.kg/423288
Теги:
мэрия, образование, праздник
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