В Оше встретили чемпионку IV Всемирных игр кочевников Элзаду Момунжанову

В международном аэропорту города Ош прошла торжественная встреча обладательницы золотой медали по борьбе алыш IV Всемирных Игр Кочевников Элзады Момунжановой.

В торжественной встрече приняли участие председатель Комитета по физической культуре и спорту города Ош Бекдолот Абакиров, тренера, спортсмены и родственники чемпионки. В ходе встречи Элзаду Момунжанову с первым местом поздравили родители, родственники, спортсмены и тренеры.

Напомним, Элзада Момунжанова, выступая в весовой категории 55 килограммов, на пути к победе одолела спортсменок из Монголии, Туркменистана, Азербайджана и Ирана.