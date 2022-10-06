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В Оше встретили чемпионку IV Всемирных игр кочевников Элзаду Момунжанову

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- Айжан Мамбеталиева
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В международном аэропорту города Ош прошла торжественная встреча обладательницы золотой медали по борьбе алыш IV Всемирных Игр Кочевников Элзады Момунжановой.

В торжественной встрече приняли участие председатель Комитета по физической культуре и спорту города Ош Бекдолот Абакиров, тренера, спортсмены и родственники чемпионки. В ходе встречи Элзаду Момунжанову с первым местом поздравили родители, родственники, спортсмены и тренеры.

Напомним, Элзада Момунжанова, выступая в весовой категории 55 килограммов, на пути к победе одолела спортсменок из Монголии, Туркменистана, Азербайджана и Ирана.


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URL: https://www.vb.kg/423308
Теги:
Ош, спорт, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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