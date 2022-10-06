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В Бурсе проходит 5-я Неделя женщин и моды в тюркском мире

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бурсе проходит 5-я Неделя женщин и моды в тюркском мире. Об этом сообщает организация ТЮРКСОЙ.

По ее данным, мероприятие организованно в рамках "Культурная столица мира Турции 2022 года" при организации ТЮРКСОЙ и столичного муниципалитета Бурсы.

На открытии симпозиума выступили заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ доц. Др. Билал Чакыджи, заместитель мэра столичного муниципалитета Бурсы Халид Серпил Шахин и заведующий кафедрой текстильного и модного дизайна Башкентского университета д-р. Пинар Туркдемир сделала это.

В своем выступлении доц. Др. Билал Чакыджи заявил, что ни на одном этапе нашей культуры женщины не рассматриваются как беспомощные существа, стоящие перед мужчинами, напротив, мужчины и женщины являются партнерами и друзьями на протяжении всей своей жизни.

Отметив важную роль турецких женщин в развитии турецкого общества с их талантами, а также с их сильной идентичностью, Чакыджи сказал: "Как кочевой народ турки на протяжении всей истории правили обширными географическими территориями. Таким образом, наша культура приобрела особенность быть одной из самых самобытных культур в мире, взаимодействуя с различными культурами. Мы ясно видим эту уникальность нашей культуры в области искусства, литературы и музыки, а также в области моды. По этой причине мы хотим объявить о богатстве уникальной турецкой культуры как тюркскому миру, так и всему миру через общечеловеческий язык "моды". Как братское турецкое государство я желаю успеха ученым, дизайнерам и друзьям-художникам, которые участвовали в нашем мероприятии, чтобы помочь нам достичь этой благословенной цели", - отметил Чакыджи.

"Неделя женщин и моды в тюркском мире завершится показом мод "Цвета тюркского мира", на котором будут представлены изделия дизайнеров тюркского мира", - говорится в сообщении организации.


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URL: https://www.vb.kg/423316
Теги:
мода, Турция, Кыргызстан, женщины, Организация тюркских государств
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