Погода
$ 81.56 - 82.56
€ 79.75 - 80.75

В Кыргызстане стартовал марафон писем "Баткенге кат"

90  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Медиапроект Batken Times совместно с проектом MediaJasa и Фондом "Сорос-Кыргызстан" объявляют о начале социальной инициативы по сбору писем от кыргызстанцев в поддержку девушек и женщин Баткенской области. Идея марафона также должна служить повышению осведомленности жителей страны о самых важных проблемах региона через истории и эмоции людей, живущих в Баткене или их родных и близких.

Авторы инициативы отмечают, что сегодня воспоминания обо всех пережитых событиях и ситуациях в нашей стране также сильно влияют на базовые права женщин и их возможности, в особенности в Баткенской области.

"Сегодня мы направляем все наши силы в поддержку девочек, девушек и женщин в Баткенской области, которые переживают трудные времена: потеря близкого человека, крыши над головой, стабильности и возможности для развития. В этой связи мы видим важность поддержки в виде писем (это могут быть рисунки, слова поддержки и т.п.), которые будут направляться в Баткенскую область", - рассказывает Айжан Таштанова, главный автор марафона, основательница Batken Times, журналистка, участница проекта "Медиа кыздар академиясы".

Марафон писем "Баткенге кат" будет проходить до конца октября. В начале ноября письма будут переданы женщинам из Баткена.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423320
Теги:
Баткенская область, Кыргызстан, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  