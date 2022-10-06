В Кыргызстане стартовал марафон писем "Баткенге кат"

Медиапроект Batken Times совместно с проектом MediaJasa и Фондом "Сорос-Кыргызстан" объявляют о начале социальной инициативы по сбору писем от кыргызстанцев в поддержку девушек и женщин Баткенской области. Идея марафона также должна служить повышению осведомленности жителей страны о самых важных проблемах региона через истории и эмоции людей, живущих в Баткене или их родных и близких.

Авторы инициативы отмечают, что сегодня воспоминания обо всех пережитых событиях и ситуациях в нашей стране также сильно влияют на базовые права женщин и их возможности, в особенности в Баткенской области.

"Сегодня мы направляем все наши силы в поддержку девочек, девушек и женщин в Баткенской области, которые переживают трудные времена: потеря близкого человека, крыши над головой, стабильности и возможности для развития. В этой связи мы видим важность поддержки в виде писем (это могут быть рисунки, слова поддержки и т.п.), которые будут направляться в Баткенскую область", - рассказывает Айжан Таштанова, главный автор марафона, основательница Batken Times, журналистка, участница проекта "Медиа кыздар академиясы".

Марафон писем "Баткенге кат" будет проходить до конца октября. В начале ноября письма будут переданы женщинам из Баткена.