Минтруда запущен проект по присвоению статуса "Цифровой кочевник"

Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР успешно запущен пилотный проект по присвоению статуса "Цифровой кочевник". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Статус предоставляет режим наибольшего благоприятствования для специалистов в Республику, а также даёт гражданам ряда стран право пребывать на территории КР без регистрации по месту пребывания и наличия соответствующих документов для осуществления трудовой деятельности. Кроме того, он облегчает взаимодействие с государственными органами.

Обладатель статуса "Цифровой кочевник" освобождается от обязанности осуществления регистрации по месту проживания на территории КР, от необходимости получения разрешения на работу, автоматически получает персональный идентификационный номер и многое другое.

Обладателями статуса "Цифровой кочевник" могут быть иностранные специалисты осуществляющую деятельность в области:

разработки программного обеспечения, анализа, проектирования и программирования информационных систем и программных продуктов, анализа информационных потребностей и проблем пользователей; проектирования и разработки, поставки и документирования программного обеспечения, внесения изменений в программное обеспечение по поставленной задаче со стороны пользователя; экспорта информационных технологий, информационных систем и программного обеспечения; медиаискусства, включая цифровое искусство, создание виртуальной и дополненной реальности, смешанной реальности, 3D-дизайна; анимации, графического дизайна, дизайна мультимедиа; программирования, разработки IT-продуктов, робототехники и искусственного интеллекта; создания компьютерных и мобильных игр, киберспорта.

Заявку на статус "Цифровой кочевник" могут подавать граждане следующих стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Российская Федерация.

За присвоение статуса оплата не взимается. Получатель статуса "цифровой кочевник" будет освобожден на 1 год от необходимости получения разрешения на работу, регистрации по месту временного пребывания, автоматически получит ПИН, а также будет получать в упрощенном порядке услуги в Минюсте и ГНС.

Заявку на получение статуса необходимо подать через электронный портал ework.e-gov.kg. Также на сайте Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики можно получить подробную инструкцию.