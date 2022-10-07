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Награды Эмомали Рахмона: Совпадение или закономерность?

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- Бакыт Басарбек
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Пресс-секретарь МИД Кыргызстана Чынгыз Кустебаев на своей странице в социальной сети выразил свое недоумение по поводу награждения президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом России "За заслуги перед Отечеством" III степени.

"Награда нашла своего виновника…

Помнится, президента Таджикистана уже награждали в прошлом году "за развитие дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между государствами" сразу после апрельской вооруженной агрессии против Кыргызстана, а вот и очередное награждение орденом России "За заслуги перед Отечеством" III степени, так еще и "в обеспечение региональной стабильности и безопасности".

Интересно, о какой региональной безопасности можно говорить, когда из года в год действия руководства Таджикистана в регионе подрывают мир и согласие между народами стран Центральной Азии.

В то время как на кыргызской земле до сих пор не остыла кровь невинных жертв, матери до сих пор оплакивают своих детей, мирные жители возвращаются в свои разрушенные дома - это награждение вызывает обоснованное недоумение.

Юбилей – юбилеем, но факты остаются фактами, а этот шаг явно не соответствует тому, что мы видим на кыргызско-таджикской госгранице", - написал он.

Также по этому поводу высказал свое мнение и депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

"У нас интересная ситуация после того, как Путин наградил Рахмона за вклад в обеспечение региональной стабильности и безопасности. Вот как к этому относиться? Можно, конечно, громко хлопнуть дверью, но тогда могут у нас огромные проблемы возникнуть, потому что товарооборот с Россией очень значительный и много граждан там проживает. Если не хлопнуть дверью, то есть никак не отреагировать, то получается, что мы это проглотили, нам все понравилось и над нами можно дальше издеваться таким образом", – сказал депутат.


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URL: https://www.vb.kg/423352
Теги:
Владимир Путин, Эмомали Рахмон, награда, Таджикистан
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