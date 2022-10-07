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МВД рекомендует кыргызтанцам выезжающим в РФ соблюдать новые требования

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- Соня Ким
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Министерство внутренних дел информирует, граждан Кыргызстана, прибывших в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, о вступлении в силу с 29 декабря 2021 года Федерального закона от 1 июля 2021 г. N 274-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации".

Граждане Кыргызской Республики обязаны:

- однократно пройти государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение тридцати календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию;

- в течение тридцати календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию пройти медицинское освидетельствование на наличие или

отсутствие фактов употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально

опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);

- регулярно в течение тридцати календарных дней со дня истечения действия данных медицинских документов представлять в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел непосредственно, либо в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо через подведомственные предприятие или уполномоченную организацию актуальные медицинские документы.

В этой связи, МВД КР настоятельно рекомендует соотечественникам, выезжающим на территорию Российской Федерации ознакомиться, с вышеупомянутым Федеральным законом,и не пренебрегать соблюдению новых требований.


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URL: https://www.vb.kg/423353
Теги:
МВД, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан
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