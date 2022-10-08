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Замминистра экономики РФ: КР является нашим безусловным союзником

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- Виктория Гунгер
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В настоящее время бизнесу надо не только получать прибыль в моменте, но и трансформироваться. Плюс ко всему необходимо создавать связи, которые будут работать в дальнейшем. Это касается РФ и КР. Об этом на российско-кыргызском инвестфоруме "Баткен-Ош" сообщил замминистра экономики РФ Дмитрий Вольвач.

По его словам, интерес бизнеса КР и РФ обоюдный.

"Особо впечатлил курс властей КР и проведенная работа по цифровизации и походов в деятельности таможенных органов. Тем более, что грузоперевозки – залог любой экономики. И в этом ключе мы готовы к сотрудничеству с КР", - подчеркнул Вольвач.

Замминистра экономики РФ отметил, что изучил сведения о существующих в настоящее время барьерах.

"Это и транзит через Казахстан, и маркировка товаров, и т.д.- те проблемы, которые мы должны отладить совместно. Тем более, Кыргызстан – страна, которая является для России безусловным союзником и партнёром", - подчеркнул он.


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URL: https://www.vb.kg/423385
Теги:
грузоперевозки, Россия, Кыргызстан
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