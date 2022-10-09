На КПП "Достук" запущен инновационный проект "Электронный пункт пропуска"

8 октября года на пункте пропуска "Достук" расположенном на кыргызско-узбекском участке государственной границы Кыргызстана Государственная таможенная служба при в пилотном режиме запустила инновационный проект "Электронный пункт пропуска". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, презентация приурочена к официальному открытию пункта пропуска "Достук", который в рамках процесса присоединения к ЕАЭС был реконструирован практически с нуля.

На церемонии открытия участие приняли председатель кабмина Акылбек Жапаров, зампредседателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, чрезвычайный и полномочный посол России в Кыргызстане Николой Удовиченко, директор пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев и др.

Так, наряду с демонстрацией новых объектов инфраструктуры пункта пропуска для гостей в режиме реального времени была презентована работа проекта "Электронный пункт пропуска", который предусматривает техническую модернизацию пунктов пропуска, упрощение бизнес-процессов и внедрение цифровых технологий для осуществления ускоренного и эффективного контроля на границе.

Проект включает в себя:

1. Установку умных камер.

2. Модернизацию инфраструктуры пункта пропуска.

Оснащение пунктов пропуска современными средствами контроля.

3. Автоматизацию и интеграцию проведения:

- радиационного контроля;

- рентгеновского сканирования;

- весогабаритного контроля;

4. Интеграцию информационных систем государственных контролирующих органов по принципу "единого окна".

5. Осуществление исследования времени выпуска каждого транспортного средства.

6. Проведение централизованного мониторинга всех процессов, осуществляемых на пункте пропуска.

7. Обеспечение прослеживаемости товаров до мест таможенного оформления путем применения электронных навигационных пломб.

Действия осуществляемые на пункте пропуска будут отражаться в Мониторинговом центре пункта пропуска и Ситуационном центре ГТС, что обеспечит наблюдение за перемещением товаров и транспортных средств через пункт пропуска с учетом времени затрачиваемого на прохождение каждого транспортного средства таможенного контроля и действия государственных контролирующих органов на границе.

Стоит отметить, что ранее процессы проведения контроля на границе осуществлялись вручную, путем заполнения бумажных журналов, технические средства работали автономно без создания единой базы о перемещаемых товарах и транспортных средствах, что в свою очередь приводило к дублированию функций государственных контролирующих органов на границе и на прохождение пункта пропуска требовалось от 4х - до 11 часов.