Что делать, если лопнул бачок омывателя

Ни один водитель не застрахован от такого явления, как появление трещины на бачке омывателя. Такое нередко происходит при неблагоприятных погодных условиях. Последствием неприятного события становится вытекание жидкости стеклоомывателя. Казалось бы, решить проблему можно только на станции техобслуживания. Но что делать, если транспортное средство находится слишком далеко от ближайшей СТО?
Выход из ситуации есть. Нужно использовать приспособление, которое с высокой долей вероятности найдется в багажнике.
Что нужно сделать
- Заменить треснувший бачок можно пустой канистрой. Использовать можно и пакет для льда.
- В общем, подойдет емкость, которую получится безопасно установить под капот. Кроме того, эта тара должна хорошо удерживать жидкость.
- Действовать надо следующим образом: сначала необходимо извлечь насос из бачка, а потом - установить устройство в новую смкость.
- Стоит сразу предупредить: вышеописанная хитрость является лишь временным решением проблемы.
- Автовладелец должен привезти транспортное средство на СТО, как только такая возможность появится
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