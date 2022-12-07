Что делать, если лопнул бачок омывателя

Ни один водитель не застрахован от такого явления, как появление трещины на бачке омывателя. Такое нередко происходит при неблагоприятных погодных условиях. Последствием неприятного события становится вытекание жидкости стеклоомывателя. Казалось бы, решить проблему можно только на станции техобслуживания. Но что делать, если транспортное средство находится слишком далеко от ближайшей СТО?

Выход из ситуации есть. Нужно использовать приспособление, которое с высокой долей вероятности найдется в багажнике.

Что нужно сделать