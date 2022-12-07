Верховные суды Кыргызстана и России подписали меморандум о сотрудничестве

Верховные суды Кыргызской Республики и Российской Федерации подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Кыргызской Республики.

Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков принял участие в Х Всероссийском съезде судей. В событии также приняли участие делегаты из 14 государств. Из числа присутствовавших делегатов слово было предоставлено председателю Верховного суда Кыргызской Республики и главе Верховного суда Республики Куба.

После завершения официальной части мероприятия состоялась двусторонняя встреча Замирбека Базарбекова и председателя Верховного суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева, в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве между верховными судами двух стран.

Также Замирбек Базарбеков награжден Указом президента Российской Федерации Владимира Путина юбилейной медалью "100 лет Верховному суду России", которая вручена председателем Верховного суда России Лебедевым, и юбилейным знаком "Х Всероссийский съезд судей" от Совета судей Российской Федерации.

В завершение встречи Вячеслав Лебедев провел для Замирбека Базарбекова экскурсию по зданию Верховного суда Российской Федерации, музею и библиотеке, залам, где проходят заседания судей, и рассказал о деятельности высшего российского судебного органа.