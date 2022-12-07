ГКНБ КР продолжается работа по выявлению и пресечению деятельности МТО/РЭО

ГКНБ КР в рамках предупредительно-профилактических мер по противодействию религиозно-экстремистским и террористическим организациям в КР осуществляется работа по переубеждению членов и сторонников международных террористических организаций, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Так, в результате проведенных профилактических мероприятий публично отречены от радикальных взглядов граждане КР А.А.Н., 1986 года рождения? житель Ала-Букинского района Джалал-Абадской области, и О.Д.И., 1983 года рождения, которые проходили диверсионно-террористическую подготовку в рядах международных террористических организаций на территории Сирии.

В результате проведения соответствующих мероприятий указанные лица признали ошибочность выбранного им религиозного направления и призвали граждан КР не поддаваться незаконным призывам членов МТО/РЭО.