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ГКНБ КР продолжается работа по выявлению и пресечению деятельности МТО/РЭО

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- Жан Алиев
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ГКНБ КР в рамках предупредительно-профилактических мер по противодействию религиозно-экстремистским и террористическим организациям в КР осуществляется работа по переубеждению членов и сторонников международных террористических организаций, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Так, в результате проведенных профилактических мероприятий публично отречены от радикальных взглядов граждане КР А.А.Н., 1986 года рождения? житель Ала-Букинского района Джалал-Абадской области, и О.Д.И., 1983 года рождения, которые проходили диверсионно-террористическую подготовку в рядах международных террористических организаций на территории Сирии.

В результате проведения соответствующих мероприятий указанные лица признали ошибочность выбранного им религиозного направления и призвали граждан КР не поддаваться незаконным призывам членов МТО/РЭО.


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URL: https://www.vb.kg/425150
Теги:
ГКНБ, экстремизм, Кыргызстан
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