Снижены тарифы страховых взносов для малого и среднего бизнеса

В Кыргызской Республике с декабря 2022 года для субъектов малого и среднего предпринимательства с объемом годовой выручки не более 30 миллионов сомов снижены ставки тарифов страховых взносов сроком до 1 января 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Соответствующие изменения в законодательство в области государственного социального страхования внесены законом Кыргызской Республики от 4 ноября 2022 года в целях дальнейшего развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и вывода их из тени.

Изменения не распространяются на организации, финансируемые из государственного бюджета, государственные предприятия, организации и учреждения, а также предприятия и организации с государственной долей участия более 51 процента.

Так, тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства с годовым объемом выручки не более 30 миллионов сомов:

– с численностью наемных работников 5-14 человек – снижены с 27,25 процента до 22 процентов (12 процентов от работодателя и 10 процентов от работника);

– с численностью наемных работников 15 человек и более – снижены с 27,25 процента до 14 процентов (4 процента от работодателя и 10 процентов от работника).

Кроме того, для субъектов малого и среднего бизнеса исключен Фонд оздоровления трудящихся (0,25 процента).

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, указывающих в отчетности 1-4 человека, тарифы страховых взносов остаются неизменными – 27,25 процента (17,25 процента от работодателя и 10 процентов от работника).

Вместе с тем для всех плательщиков, уплачивающих по ставкам тарифов 27,25 процента размер страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работников, не может быть меньше суммы, исчисленной от 60 процентов среднемесячной заработной платы.

Также в целях гармонизации законодательства КР в сфере государственного социального страхования и Налогового кодекса КР внесены изменения в части приведения в соответствие с видами налоговых режимов, а также нормы по штрафам и пени по государственному социальному страхованию согласно налоговому законодательству.

Ранее за непредоставление (или задержку) к установленному сроку расчетных ведомостей штраф в размере 25 процентов от суммы платежей, сложившихся за предыдущий отчетный период, с последующим перерасчетом начислялся при непредоставлении (или задержке) более двух раз в течение календарного года. С 1 декабря 2022 года при первом же непредоставлении (или задержке) к установленному сроку отчетности будет начисляться штраф в размере 25 процентов.