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Таалайбек Ибраев ознакомился с ходом аварийных работ в 12-м микрорайоне

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- Бакыт Басарбек
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Вчера, 6 декабря текущего года, министр энергетики КР Таалайбек Ибраев ознакомился с ходом аварийных работ на участке порыва тепловой сети в 12-м микрорайоне, сообщает пресс-служба ведомства.

"Министр поручил руководству филиала ОАО "Электрические станции" - "Бишкектеплосеть" оперативно и качественно устранить порыв разводящего трубопровода и возобновить подачу центрального теплоснабжения жителям 12-го микрорайона.

В свою очередь директор филиала "Бишкектеплосеть" У. Раимбеков проинформировал о том, что работы будут завершены в течение 3 часов и к 03.00 теплоснабжение жителям 12-го микрорайона будет восстановлено.

К 03.00 часам все дома в 12-м микрорайоне получили тепло в полном объеме.

Для полного завершения работ, с учетом прогноза на дальнейшее понижение температуры наружного воздуха работы в 12-м мкр будут произведены 07.12.2022 в течение рабочего дня".


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URL: https://www.vb.kg/425158
Теги:
Минэнергопром, энергетика, Бишкек
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