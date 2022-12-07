Таалайбек Ибраев ознакомился с ходом аварийных работ в 12-м микрорайоне

Вчера, 6 декабря текущего года, министр энергетики КР Таалайбек Ибраев ознакомился с ходом аварийных работ на участке порыва тепловой сети в 12-м микрорайоне, сообщает пресс-служба ведомства.

"Министр поручил руководству филиала ОАО "Электрические станции" - "Бишкектеплосеть" оперативно и качественно устранить порыв разводящего трубопровода и возобновить подачу центрального теплоснабжения жителям 12-го микрорайона.

В свою очередь директор филиала "Бишкектеплосеть" У. Раимбеков проинформировал о том, что работы будут завершены в течение 3 часов и к 03.00 теплоснабжение жителям 12-го микрорайона будет восстановлено.

К 03.00 часам все дома в 12-м микрорайоне получили тепло в полном объеме.

Для полного завершения работ, с учетом прогноза на дальнейшее понижение температуры наружного воздуха работы в 12-м мкр будут произведены 07.12.2022 в течение рабочего дня".