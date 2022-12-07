В Таш-Кумырском РЭС ввели в эксплуатацию Центр обслуживания населения

В 2022 году Джалал-Абадским предприятием электрических сетей в Таш-Кумырском РЭС введен в эксплуатацию Центр обслуживания населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики КР.

"Абонент, пришедший с несколькими вопросами, не бегает по специалистам. Ему созданы условия решать вопросы на одном месте. Оператор, инженер, кассир, специалист по регистрации новых абонентов и заместитель начальника Таш-Кумырского РЭС делают все для решения вопроса. Нет очередей в кассу по оплате за электроэнергию. Обслуживание абонентов стало намного быстрее.

Таш-Кумырский РЭС обеспечивает электроэнергией абонентов г. Таш-Кумыр, Шамалды-Сай и Уч-Коргонского айыл аймагы Аксыйского района. Сдача точно такого же центра обслуживания населения в Токтогульском районе приурочена к 22 декабря в честь профессинального праздника - Дня энергетика. Также завершено строительство здания участка электрических сетей Чарбак Базар-Коргонского района электрических сетей, которое распахнет свои двери тоже 22 декабря", - говорится в сообщении ведомства.