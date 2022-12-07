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В РУз 23-летний парень с помощью финансовой пирамиды собрал свыше $1 млн

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В Ташкенте разоблачена деятельность очередной финансовой пирамиды. 23-летний парень умудрился собрать свыше 1 миллиона долларов, сообщают СМИ.

ГУВД Ташкента пресекло деятельность финансовой пирамиды, оборот которой превысил 10 миллиардов сумов. На основании заявления, поступившего в ОВД Яшнабадского района, в качестве подозреваемого был задержан 23-летний парень.

Согласно материалам дела, он незаконным образом выманил деньги у 50 человек, обещая им баснословные проценты за короткие сроки. Общая сумма собранных средств составила 1,1 миллиона долларов.

По словам самого задержанного, он организовал финансовую пирамиду из-за своего долга. По его утверждению, из собранных 10 миллиардов сумов 8 миллиардов были возвращены владельцам, а остальные 2 миллиарда сумов – потрачены им на собственные нужды. Все обманутые люди были его знакомыми.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 168 ("Мошенничество") и 188 ("Незаконная предпринимательская деятельность") Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/425163
Теги:
Узбекистан, финансовая пирамида
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