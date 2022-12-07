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Мэрия Бишкека объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление

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- Айжан Мамбеталиева
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Конкурс проводится с целью стимулирования и поощрения работ по новогоднему оформлению территории города Бишкека, улиц, площадей, зданий и сооружений к празднованию Нового, 2023 года и выявления наиболее отличившихся в реализации данных мероприятий административных районов и хозяйствующих субъектов города Бишкека.

Организатором конкурса выступает столичный муниципалитет. Заявки на участие в конкурсе принимаются районными администрациями мэрии столицы до 31 декабря 2022 года.

В конкурсе принимают участие административные районы мэрии Бишкека, министерства, административные ведомства, бюджетные учреждения, хозяйствующие субъекты независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели.

Конкурс будет проводиться по номинациям:

- Лучшее новогоднее оформление территорий административных районов (парки, скверы, общественные пространства). По данной номинации будут присуждаться четыре премии. За первое место – 80 тысяч сомов, второе место – 60 тысяч сомов, два третьих места – по 40 тысяч сомов.

- Лучшее новогоднее оформление новостроек города Бишкека (жилые массивы). По данной номинации будут присуждаться четыре премии МТУ мэрии Бишкека по 20 тысяч сомов.

- Лучшее внутридворовое новогоднее оформление. По данной номинации будут присуждаться четыре премии МТУ мэрии Бишкека по 20 тысяч сомов.

- Лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории зданий министерств и административных ведомств. По этой номинации будут присуждаться три премии: за первое место – 50 тысяч сомов, второе место – 40 тысяч сомов и за третье место – 30 тысяч сомов.

- В номинации лучшее оформление фасадов и прилегающей территории крупных торговых комплексов, центров, рынков будут присуждены три премии. За первое место – 80 тысяч сомов, второе место – 60 тысяч сомов, третье место – 40 тысяч сомов.

- В номинации лучшее оформление фасадов и прилегающей территории коммерческих объектов торговли, услуг, офисов и других объектов будут присуждены три премии. За первое место – 70 тысяч сомов, второе место – 50 тысяч сомов, третье место – 30 тысяч сомов.

По решению организаторов конкурса могут быть внесены изменения в вышеназванные номинации и установлены дополнительные призы.

Отбор победителей конкурса осуществляется по критериям: оригинальность решения, световое оформление, стильность, полнота охвата территории, улиц и хозяйствующих субъектов новогодним оформлением (для районных администраций).

Подведение итогов конкурса будет осуществляться городской комиссией, образованной распоряжением мэрии города Бишкека.

Для подведения итогов конкурса городской комиссией будут созданы рабочие группы, которые с выездом на место определят претендентов на присуждение конкурсных премий.


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URL: https://www.vb.kg/425165
Теги:
мэрия, Новый год, Бишкек
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