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В Госдепе США прокомментировали серию взрывов на российских аэродромах

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США не предоставляли Украине оружие для нападения за пределами ее суверенной территории, а также не побуждали Киев атаковать цели на территории России. Об этом во время брифинга в Вашингтоне во вторник, 6 декабря, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает Укринформ.

"Мы не предоставляли украинцам оружия для его применения по территории России. Мы очень четко заявляли, что это (оружие, которое ранее поставляли Украине США. – Pед.) оборонительные поставки", - отметил представитель Госдепа в ответ на вопрос в контексте последних взрывов на российских военных аэродромах.

Нед Прайс отметил, что ни одна сторона не взяла на себя ответственности за эти взрывы, пояснив, что не хотел бы прибегать к спекуляциям.

В то же время в более широком контексте Прайс подчеркнул, что оборонная помощь, поставленная США ранее, не обеспечивала Украину возможностями для ударов по территории РФ, "и мы не побуждали Украину наносить удары за ее границами". По его словам, США поставляли все необходимое оборонное вооружение Украине для его применения на собственной суверенной территории против агрессора.

Он акцентировал, что Вашингтон и все международное сообщество, поддерживающее украинцев, прикладывает усилия для поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, 5-6 декабря произошли взрывы на российских военных аэродромах в Рязани (Дягилево), Саратове (Энгельc) и Курске. Кроме того, произошел подрыв на комбинате "Слава" в Брянске, где хранятся резервуары с топливом.

Источник: lenta.ua


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URL: https://www.vb.kg/425169
Теги:
Россия, США, Украина
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