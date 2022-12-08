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"От количества обещанных автобусов для Бишкека голова кругом идет"

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- Светлана Лаптева
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На дворе снег, на носу Новый, 2023, год, над городом смог - дышать таким воздухом опасно. А где же обещанные автобусы и электробусы для Бишкека?

"От количества обещанных с трибун автобусов для Бишкека голова кругом идет, а я вот стою на остановке, замерзаю, одни забитые пассажирами маршрутки. Когда в конце концов автобусы появятся на улицах столицы?" - пишет нам горожанка Бермет Орунова.

Так и есть, мы прошлись по улицам Бишкека: маршрутки, внаглую подрезая редкие автобусы и тролейбусы перед остановками, сами занимают первую линию. Никакого страха и порядка!

Из сообщений о намерениях мэрии складывается цифра под 500 автобусов. Вот из последних цифр, которые называли чиновники: на днях начнется отгрузка 120 автобусов, приобретенных для Бишкека за счет городского бюджета. И на них уже нанесли логотипы столичного муниципалитета.

В этом году из городского бюджета выделен 1 миллиард сомов на приобретение автобусов. Мэрия закупила их у компании Zhongtong Bus Hoiding Co., Ltd. Ожидается, что они прибудут в страну до конца года".

В начале следующего года должны поступить еще 124 автобуса, купленные в рамках проекта ЕБРР. Всего по нему приобретут 250 единиц. Кроме того, в рамках проекта АБР закупят 120 электробусов".

А что в реальности?

Департамент транспорта и развития дорожно–транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкека по вопросу обращения горожан о возможном изменении схем и длительного интервала движения общественного транспорта информирует, что изменения схем движения производятся на основе обращений и предложений жителей, МТУ и администраций.

Средний интервал движения общественного транспорта города Бишкека составляет 10–18 минут. На сегодняшний день выход на линию подвижного состава составляет: муниципальные автобусы - 72 единицы; троллейбусы - 129 единиц; муниципальные микроавтобусы - 421 единица; частные микроавтобусы - 1389 единиц; частные автобусы - 121 единица. Общий выход на линию общественного транспорта составляет 2 тысячи 132 единицы подвижного состава.

И все–таки при этом в столице наблюдается острая нехватка общественного транспорта. Это связано с повышением цен на горюче–смазочные материалы, продукты питания, низкий тариф за проезд. Работа водителей городского транспорта не окупается, они уезжают на заработки, в связи с этим сейчас Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие осуществляет набор водителей с категорией "Д", - говорят транспортники, - все вопросы и предложения просим направлять по адресу: г. Бишкек, ул. 7 Апреля, 4А, dt@meria.kg

В связи тем, что на территории Китайской Народной Республики введены логдауны, карантины и жесткие меры с увеличением короновирусной инфекции, уточняется вопрос времени поставки автобусов. Первоначально планировалось их прибытие в середине декабря.

В настоящее время по поручению мэра столицы директор департамента транспорта Максат Нусувалиев и директор БПАТП Бакыт Темикеев находятся в КНР для решения доставки автобусов. Что касается автобусов ЕБРР, они должны появиться в Бишкеке в I квартале 2023 года.


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URL: https://www.vb.kg/425174
Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт, автобусы
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Комментарии
Нина горобец
08.12.2022, 10:34

Так водители маршруток себя теперь чувствуют полными хозяевами. Пенсионеров не сажают, а проездают мимо, хотя едут полупустыми. Но зато постоянно выставляют условия, как им трудно живётся. Почему чиновники мэрии идут у низ на поводу, а о горожанам никто не заботится?

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