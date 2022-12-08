В Беларуси введут смертную казнь за госизмену

В Беларуси введут смертную казнь за государственную измену для чиновников и военных. Соответствующий законопроект был принят депутатами в первом чтении, сообщила в Telegram пресс-служба Палаты представителей Национального собрания республики.

"В целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству проектом закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель подготовки законопроекта - принятие мер по предупреждению преступлений экстремистской направленности.

Беларусь остается единственной страной Европы, где до сих пор применяется смертная казнь. Решение оставить в законодательстве высшую меру наказания жители страны поддержали на референдуме 1996 года. К смертной казни в республике приговаривают за особо тяжкие преступления.

В мае президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки, которые вводят смертную казнь за покушение на теракт.