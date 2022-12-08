Стихи поэта из Кыргызстана опубликованы во Вьетнаме

Стихи поэта из Кыргызстана Рахима Карима опубликованы на популярном литературном сайте World Literature Link Вьетнама в переводе на вьетнамский язык.

Как vb.kg сообщил сам поэт, вышеназванное издание опубликовало пять его стихотворений вместе с его фото и биографией.

По словам кыргызстанского автора, он из года в год укрепляет литературные связи с писателями Вьетнама. В прошлом году его роман "Камила" был переведен на вьетнамский язык со стороны известной вьетнамской романистки Кхань Фуонг.

А на литературных сайтах России были опубликованы стихи известного вьетнамского поэта-песенника Нгок Ле Нинь на русском языке переводе Рахима Карима. В свою очередь другой талантливый поэт из Хошимина перевел стихи автора из Оша на свой вьетнамский язык.

По утверждению другой известной писательницы из Ханоя Киу Бич Хау, в ближайшем будущем планируются публикации Рахима Карима в различных печатных газетах и журналах Вьетнама.