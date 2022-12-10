Афиша: Где в Бишкеке интересно провести время в выходные и не только

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 10 декабря, приглашает зрителей послушать оперу Джузеппе Верди "Риголетто".

На сцену выйдет звезда мировой оперы, лауреат международных конкурсов, приглашенный солист "Ла Скала", Мариинского театра, "Арена-ди-Верона", финалист проекта "Большая опера" на канале "Культура" Бадрал Чулуунбаатар в роли Риголетто.

Начало в 18 часов.

В воскресенье, 11 декабря, здесь пройдет Гала-концерт к 80-летию театра.

В вечере принимают участие Бадрал Чулуунбаатар, а также лучшие голоса кыргызской оперы. Публика услышит и музыкантов симфонического оркестра театра. В программе Гала-концерта шедевры мировой оперной классики - сочинения Верди, Бизе, Пуччини, Бородина, Чайковского. За дирижерским пультом - заслуженный артист России Анатолий Чепурной.

Начало в 18 часов.

13 декабря в театре пройдет концерт солистов оперы. Концертмейстер - Айбарчын Добулбекова.

Начало в 18 часов.

14 декабря в театре премьера детской оперы "Атадан калган туяк" Турдубека Чокиева и Гульмиры Эсенгуловой, приуроченная к дню рождения Чингиза Айтматова. Режиссер – заслуженный артист КР Искендер Сартбаев. Дирижер – Наргиза Курманова.

Начало в 18 часов.

15 декабря в театре пройдет сольный концерт ведущего солиста оперы, лауреата международных конкурсов Бактыбека Алмабекова (баритон).

В программе вечера мировая и национальная вокальная классика.

В концерте принимают участие: народный артист КР Бактыбек Ыбыкеев, заслуженная артистка КР Заира Раимбекова, Сталбек Жунушалиев. Публика услышит Государственный академический симфонический оркестр имени Асанхана Джумахматова. За дирижерским пультом в этот вечер - народный артист КР Рахатбек Осмоналиев.

Начало в 18 часов.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 11 декабря, приглашает самых юных зрителей и их родителей посмотреть два ярких представления на русском и кыргызском языках.

Сначала малыши увидят сказку "Лисенок-плут", а затем - спектакль "Атадан калган туяк", созданный по знаменитому произведению Чингиза Айтматова "Солдатенок".

Начало спектаклей в 11 и 12 часов.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 10 декабря, вечером на Большой сцене вниманию публики представят музыкальную комедию "Здравствуйте, я ваша т…". Спектакль был создан по пьесе Брэндона Томаса.

Начало в 18 часов.

В воскресенье, 11 декабря, утром на Большой сцене артисты театра сыграют для детей сказку Валерия Зимина "Жила-была Сыроежка". А вечером на этой сцене покажут лирическую комедию "День космонавтики или Любовь, похожая на сон" по мотивам пьесы Евгения Унгарда.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

12 декабря Русский театр драмы и продюсерский центр "Образ" представят вниманию публики спектакль "О чем мечтает женщина" с участием российских актеров Екатерины Вуличенко, Дмитрия Исаева, Евгения Воловенко.

Начало в 19 часов.

16 декабря Центр Art Face приглашает зрителей посмотреть комедию "Яблоко раздора". Роли исполняют российские артисты театра и кино - Дмитрий Миллер, Юлия Деллос, Олег Штефанко.

Начало в 19 часов.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева сегодня, 10 декабря, и в воскресенье, 11 декабря, приглашает на спектакль по произведению Али Амирли "Наваждение" на русском языке.

Начало в 19 часов.

В Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова в воскресенье, 11 декабря, можно посмотреть комедию "Күйөө бала".

Начало в 18 часов 30 минут.

12 декабря в репертуаре КНАДТ "Кылым карытаар бир күн".

Начало 18 часов 30 минут.

В филиале "Галереи М" на этой неделе открылась художественная выставка произведений Ормонали Идирисова и Алмаза Шаршекеева.

В экспозицию вошло более 50 новых произведений авторов.

Посетить выставку можно до 31 декабря.

Вход свободный.

Филиал "Галереи М" находится по адресу: ЦУМ-2 "Айчурок", 4-й этаж/413 и Арт-Холл.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась фотовыставка Максима Фоссата "Неизвестный потенциал".

В экспозиции впервые будут показаны около 50 фоторабот, созданных во время медиа-тура, прошедшего в рамках проекта USAID "Мыкты азыктануу" в Баткенской и Джалал-Абадской областях.

Автор делает попытку рассказать о быте наших соотечественников, и подчеркнуть сельскохозяйственный потенциал Кыргызстана.

Посетить выставку можно до 14 декабря.

В выставочном центре Союза художников – галерее "Дубовый парк" имени Семена Чуйкова открылась рождественская выставка – 2022 "Город: страшный и красивый".

Посетить экспозицию можно до 27 декабря.

Вход свободный.

Приходите с 11 до 17 часов в любой день кроме понедельника.

Галерея "Дубовый парк" находится по адресу: улица Пушкина 78, А.