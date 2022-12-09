В Москве задержаны лица, занимавшиеся вымогательством у соотечественников

В Москве при участии представительства МВД КР в РФ задержаны лица, занимавшиеся вымогательством у соотечественников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, сформированной по этническому принципу, из числа лиц, ранее привлеченных к уголовной ответственности. Указанные лица занимались запугиванием и вымогательством соотечественников, пытались организовать контроль за гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью на территории Москвы и Московской области.

В результате принятых мер задержаны граждане, состоящие на оперативном учете МВД КР как активные члены одной из организованных преступных группировок: Т.уулу М. (трижды менял фамилию) по кличке Мырза, 1986 года рождения, уроженец Ошской области и гражданин Х.Р. по кличке Роха, 1998 года рождения, житель Чуйской области.

В отношении последнего (Х.Р.) следственным отделом по расследованию особо важных дел СУ по ЮВАО ГСУ СК России по г. Москва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а, в, г, ж" ч. 2 ст. 127 ("Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц"), п. "б" ч.3 ст. 163 ("Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере"), п.п. "а, в, г" ч.2 ст. 163 ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере") УК РФ.

Представительством МВД КР в РФ проводится работа по проверке причастности задержанных к ранее совершенным тяжким преступлениям, а также установлению других участников преступной группировки.

Граждан Кыргызстана, потерпевших от противоправных действий вышеуказанных лиц, просим обратиться в представительство МВД Кыргызской Республики в Российской Федерации по номеру: +7 926 890-87-00. Анонимность гарантируется.