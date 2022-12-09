Ассоциация женщин в энергетике КР приняла участие в региональном семинаре по содействию участию женщин в энергетическом секторе Центральной Азии в городе Астане. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По ее данным, в мероприятии приняла участие президент Ассоциации Алтынай Абдыкеримова, а также представители энергетических ведомств, компаний и науки Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.

В своем вступительном слове и презентации Алтынай Абдыкеримова подчеркнула значимость работы женщин в системе, так как она сама непосредственно принимает участие в сложных проектах в энергетике Кыргызстана и стран Центральной Азии.

В мероприятии рассматривались такие вопросы, как "Включение гендерной проблематики в энергетическую политику", "Участие женщин в рабочей силе в сфере энергетики", "Гендер и энергетический переход", "Учет гендерных аспектов в энергетических проектах". Участники поделились своими опытом и знаниями, а также обсудили намеченные цели и пути решения профильных вопросов.