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Проведена серия тренингов по дизайн-мышлению для работников ЦГЦО

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- Назгуль Абдыразакова
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Проведена серия тренингов на тему "Дизайн-мышление для центров гражданского и цифрового образования в регионах" в городах Бишкек, Ош, Нарын для работников ЦГЦО: сотрудников ЦИК (специальных представителей, системных администраторов) и представителей библиотек, молодежных центров, домов культуры. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По ее данным, в ходе тренингов использовались инструменты дизайн-мышления для креативного и нестандартного решения проблемы или поставленных задач, что, по мнению участников тренингов, было весьма полезным и инновационным.

Данные тренинги организованы Центром гражданского образования и избирательных технологий ЦИК КР совместно с "ООН-Женщины" в КР в целях повышения потенциала работников ЦГЦО в регионах по работе с населением по гражданскому образованию, в частности по ведению диалога с местным населением, выявлению проблем и выработке совместных решений по приоритетным сферам развития, повышению гражданской позиции каждого члена местного сообщества и т.д.

Справочно: дизайн-мышление - это метод и процесс решения конкретных задач, который помогает понять пользователя, осмыслить его проблему и найти альтернативные решения. Главной особенностью дизайн-мышления в отличие от аналитического мышления является не критический анализ, а творческий процесс, в котором порой самые неожиданные идеи ведут к лучшему решению проблемы.


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URL: https://www.vb.kg/425244
Теги:
ООН, ЦИК, Кыргызстан
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