Погода
$ 84.62 - 85.62
€ 89.72 - 90.72

В Бишкеке стартует кампания по вакцинации против гепатита В

267  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке стартует кампания по вакцинации взрослого населения от гепатита В. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По данным пресс-службы, кампания по вакцинации взрослого населения от гепатита В – это часть российской программы помощи странам Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии в борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями.

"По словам заместителя министра здравоохранения Бубужан Арыкбаевой, в настоящий момент задача специалистов заключается в разработке комплекса мер по профилактике, диагностике и лечению вирусного гепатита.

"Учитывая бремя вирусного гепатита, наша система здравоохранения уделяет большое внимание борьбе с этим заболеванием – профилактике, скрининговым осмотрам и лечению. Кампании по вакцинации стартуют по всей стране, и совместно мы прилагаем большие усилия по формированию солидарной ответственности каждого взрослого человека за собственное здоровье и здоровье детей", - отметила Арыкбаева.

Отметим, в рамках программы помощи Кыргызстан в 2022 г. также получил автомобиль "Вакцинатор" и мобильную клинику на базе КамАЗа, которая уже приступила к работе в Нарынской области. Еще две мобильные клиники прибудут в Кыргызстан до 20 декабря.

Помимо мобильных клиник, в этом году Россия передала Кыргызстану 350 тыс. доз вакцин от гепатита В, 225 тыс. экспресс-тестов на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, 350 тыс. экземпляров различных наименований информационных материалов.

Для справки: гепатит В - это распространённое и опасное инфекционное заболевание, которое поражает печень. В Кыргызстане сохраняется рост заболеваемости вирусными гепатитами.

Самая эффективная защита от гепатита В – это вакцинация! Защитите себя и близких – сделайте прививку!", - говорится в сообщении ведомства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425252
Теги:
гепатит, Кыргызстан, вакцинация, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  