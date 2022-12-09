В Бишкеке стартует кампания по вакцинации против гепатита В

В Бишкеке стартует кампания по вакцинации взрослого населения от гепатита В. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По данным пресс-службы, кампания по вакцинации взрослого населения от гепатита В – это часть российской программы помощи странам Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии в борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями.

"По словам заместителя министра здравоохранения Бубужан Арыкбаевой, в настоящий момент задача специалистов заключается в разработке комплекса мер по профилактике, диагностике и лечению вирусного гепатита.

"Учитывая бремя вирусного гепатита, наша система здравоохранения уделяет большое внимание борьбе с этим заболеванием – профилактике, скрининговым осмотрам и лечению. Кампании по вакцинации стартуют по всей стране, и совместно мы прилагаем большие усилия по формированию солидарной ответственности каждого взрослого человека за собственное здоровье и здоровье детей", - отметила Арыкбаева.

Отметим, в рамках программы помощи Кыргызстан в 2022 г. также получил автомобиль "Вакцинатор" и мобильную клинику на базе КамАЗа, которая уже приступила к работе в Нарынской области. Еще две мобильные клиники прибудут в Кыргызстан до 20 декабря.

Помимо мобильных клиник, в этом году Россия передала Кыргызстану 350 тыс. доз вакцин от гепатита В, 225 тыс. экспресс-тестов на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, 350 тыс. экземпляров различных наименований информационных материалов.

Для справки: гепатит В - это распространённое и опасное инфекционное заболевание, которое поражает печень. В Кыргызстане сохраняется рост заболеваемости вирусными гепатитами.

Самая эффективная защита от гепатита В – это вакцинация! Защитите себя и близких – сделайте прививку!", - говорится в сообщении ведомства.