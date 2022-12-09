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Жапаров и Путин заявили о сотрудничестве в обеспечении информбезопасности

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- Жан Алиев
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент России Владимир Путин сегодня, 9 декабря, сделали совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

Пресс-служба Кремля опубликовала текст заявления:

"Президент Российской Федерации и президент Кыргызстана отмечают возрастающую роль информационно-коммуникационных технологий во всех сферах жизни международного сообщества, особенно в период пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Главы государств отмечают, что современные информационно-коммуникационные технологии все больше используются в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности. Противоправное применение этих технологий все чаще представляет угрозу для граждан, общества и государства.

Главы государств выражают обеспокоенность в связи с распространением бездоказательных обвинений в совершении компьютерных атак, выдвигаемых в отношении отдельных стран. Президент Российской Федерации и президент Кыргызстана призывают все международное сообщество к урегулированию разногласий в информационной сфере мирными средствами и выражают готовность к диалогу со всеми государствами по этой проблематике.

Главы государств выступают за предотвращение и мирное урегулирование межгосударственных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие использования информационно-коммуникационных технологий в целях осуществления в глобальном информационном пространстве действий, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности, в террористических и иных преступных целях, а также для подрыва (ущемления) суверенитета, нарушения территориальной целостности государств и вмешательства в их внутренние дела.

Президент Российской Федерации и президент Кыргызстана, принимая во внимание трансграничный характер информационно-коммуникационных технологий, считают, что национальные меры по обеспечению информационной безопасности должны быть дополнены консолидированными действиями на двустороннем, многостороннем, региональном и глобальном уровнях, поскольку эффективное реагирование на вызовы и угрозы информационной безопасности требует совместных усилий всего международного сообщества.

Главы государств считают приоритетным направлением международного сотрудничества выработку под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) универсальных норм, правил и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве для обеспечения суверенитета государств и их равной безопасности, предотвращения конфликтов в этом пространстве, а также в интересах использования информационно-коммуникационных технологий исключительно в мирных целях.

Президент Российской Федерации и президент Кыргызстана приветствуют предпринимаемые международным сообществом усилия по активизации взаимодействия в рамках профильной Рабочей группы ООН открытого состава, а также выступают за продолжение переговорного процесса по вопросам международной информационной безопасности в данном формате.

Главы государств, выражая обеспокоенность стремительным ростом использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, выступают за скорейшую разработку специальным межправительственным комитетом экспертов открытого состава под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции.

Президент Российской Федерации и президент Кыргызстана признают необходимость дальнейшей координации деятельности обоих государств по вопросам интернационализации управления информационно-телекоммуникационной сетью Интернет, в том числе в целях обеспечения равных прав всех государств на участие в управлении данной сетью и повышения роли Международного союза электросвязи в таком управлении.

Главы государств приветствуют прогресс, достигнутый государствами – участниками Содружества Независимых Государств, государствами – членами Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества в углублении сотрудничества в области международной информационной безопасности, и признают необходимость наращивания практического взаимодействия в этих региональных форматах на основе имеющихся договоренностей.

Президент Российской Федерации и президент Кыргызстана выражают уверенность в дальнейшем углублении российско-кыргызского взаимодействия в соответствии с подписанным 25 февраля 2021 года в Москве Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Кыргызстана о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности".


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URL: https://www.vb.kg/425253
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, президент, Россия, Кыргызстан
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