Можно ли назвать вновь построенный дом Ильи Терентьева реставрацией?

Ранее в столичном парке "Пионер" (ранее имени Кычана Джакыпова) отстроили новое здание, подобное стоявшему на этом месте загородному дому старосты Пишпека Ильи Терентьева.

Во время официального открытия министр культуры Алтынбек Максутов рассказал о вкладе первого выборного головы Ильи Терентьева в становление города.

"Он первым начал облагораживать столицу, строить культурные и экономические объекты. При нем проведена и первая перепись населения. Его загородный дом - уникальный памятник истории и архитектуры республиканского значения, культурное наследие нашего общества", - сказал министр.

Руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев предложил рассматривать отреставрированный дом как пространство для развития культурных и креативных проектов. Представительство готово внести свой вклад в становление такой площадки и призывает горожан вносить свои предложения.

Глава ассоциации "Дордой" Аскар Салымбеков извинился за затягивание строительства и передал ключи министру культуры, тем самым показывая, что он свое дело закончил.

Никто не будет спорить с тем, что Салымбеков, конечно, внес огромный вклад в восстановление дома Ильи Терентьева. Но на этой истории пока рано ставить точку.

Многое говорит о том, что работу над этим проектом необходимо продолжать.

Сразу после торжественного открытия интернет–пространство буквально вскипело от недоумения: "Вы видели? Линолеум, ламинат, уродливые кондиционеры? А почему дом оштукатурен, ведь это был дом из бревен? Разве это можно назвать реставрацией здания XIX века? Мы так надеялись, что наконец–то в стране решили восстанавливать исторические архитектурные объекты, и вот опять непонятно что", - возмущаются горожане. "Подсовывают новодел, и думают что все поведутся? Сделали для себя очередной офис, историей тут и не пахнет".

Корреспондент "Вечернего Бишкека" побывала в уже новом воплощении дома Терентьева. И действительно, стены оштукатурены и внутри и снаружи, на полу ламинат. На внешней стенке - кондиционеры, а на улице какое–то оборудование, возможно не установленное пока. При этом рамы на окнах, вся входная группа с лестницей на второй этаж выполнены из дерева, из него же наличники с орнаментом.

Не могла удержаться, чтобы не посмотреть на мир из окон Терентьевского дома. Вдруг, хотя бы в воображении там - благоухающий сад, диковинные деревья и кустарники...

Но сейчас, к сожалению, из окон видны расположенные рядом футбольные поля да удручающий вид парка "Пионер".

Там, вдоль аллей, только остовы сгоревших уже давно хвойных деревьев, полное запустение. От парка осталась только половина первоначальной площади, в лихие перестроечные времена откусили свои сотки владельцы особнячков, и не только.

Можно ли назвать вновь построенный дом реставрацией, мы спросили у директора Научно–исследовательского проектного института "Кыргызреставрация" Джумамеделя Иманкулова.

Он рассказал, что если ранее ЮНЕСКО не признавало воссозданные заново здания или другие памятники реставрацией, то сейчас мнение экспертов поменялось. Для сохранения истории тоже важно воспроизводить некогда утерянные или разрушенные памятники.

Что касается дома Терентьева, то для реставрации здания долгое время собирались материалы, ранние фотографии, документы. И уже по ним, с учетом сохранения исторического облика строения, был создан проект, в котором предписано, как надо построить, из каких именно материалов. НИПИ "Кыргызреставрация" осуществлял авторский надзор, а строительная организация выполняла работы.

В проекте были заложены деревянные полы, а для системы отопления предусматривалось современное оборудование, которое было бы не видно глазу. Что касается стен, то они и при Терентьеве были оштукатурены внутри и снаружи. Просто мы застали дом до реставрации уже в удручающем состоянии, его не раз пытались уничтожить. Так мы обнаружили места поджогов в четырех местах, но дом не сгорел, потому что наши сотрудники до этого обработали бревна специальной пропиткой. Мы старались спасти хотя бы то, что осталось.

Необходимо воссоздать исторический облик и парка Терентьева, который первоначально был высажен ботаником Фетисовым. Мы даже хотим, чтобы там появились те деревья, которые были тогда привезены из разных уголков мира. Как, например, крымская сосна, которая до сих пор растет у дома Терентьева. В ходе строительных работ мы все сделали для того, чтобы сохранить ее. Это тоже памятник истории, - объяснил главный реставратор страны.

В свою очередь прораб бригады, которая строила объект, рассказал, что в реальности осталось от дома. Строители разобрали его остатки: деревянные части оказались непригодны для восстановления. А вот камни из основания использовали для закладки уже современного фундамента. Так что как ни крути, а у дома вполне себе "историческое основание" называться культурной достопримечательностью. Это точка на карте, с которой можно раскрутить спираль жизни города с конца XIX века, представить, как изменилась архитектура и обстановка Пишпека - Фрунзе - Бишкека.

А то, что именно этот дом окутан мифами и городскими легендами - однозначно. Кто–то говорит, что он был полон приведениями, которые доводят до смерти всех, кто пытался его снести. Даже таксист, подвозивший меня на репортаж, попросил сквозь улыбку узнать, как чувствуют себя строители.

Мол, может они ненароком потревожили покой этого места. И предложил окропить дом святой водой. Тут вспомнилось, что в одной из исторических справок я читала, что к тому же где–то недалеко был захоронен сын Ильи Терентьева. Да и могила самого градоначальника на сегодня утеряна, остались только пушки с его захоронения, которые можно увидеть на памятнике красногвардейцам, погибшим в борьбе с контрреволюцией в 1918 г., в Дубовом парке.

Нужно превратить это место в историческое креативное пространство. Было бы здорово воссоздать и особую атмосферу подвижничества управленцев того времени, их стремление возвести на голом месте город–сад, их заботу о растениях и благоустройстве жизни людей. Все это до сих пор важно для сегодняшних горожан.