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В Бишкек приехала деревня. Социальная

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- Ольга Новгородцева
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Магазин с названием "Социальная деревня "Манас" открылся на улице Турусбекова. Об этом люди с ограниченными возможностями здоровья, занимающиеся изготовлением товаров для продажи, мечтали пять лет, и наконец их мечта сбылась - благодаря помощи благотворителей.

Социальная деревня "Манас" находится в Московском районе и представляет собой мини–городок ремесленников из числа людей с инвалидностью.

В "Манасе" нет водопровода, перебои с электричеством и всего 24 жителя, которые сами себя содержат, занимаясь полезным и интересным делом: кто–то, пройдя обучение у специалистов–кондитеров, печет вкусные пирожные, кто–то работает с деревом.

Особенно преуспели они в создании различных изделий из войлока (ковры, изготовленные здешними мастерами, уходят на экспорт в Германию). В магазин, открывшийся в Бишкеке, они тоже привезли войлочные игрушки, чехлы для телефонов и другие мелочи. Привезли плетеные корзинки, подставки под горячее. Будет в нем продаваться молочная продукция натурального деревенского вкуса и качества, а также хлеб и разные кондитерские вкусности.

- Открытие этой торговой точки - это один из проектов социальной реализации людей с инвалидностью, - говорят в Министерстве труда и социальной защиты. - Появилась идея, люди объединились. Теперь любой желающий может приобрести что–нибудь в магазине и тем самым поддержать наших мастеров. Цены продавцы не завышают. Главное - не обогатиться, а выжить и окупить затраты на материал и труд.


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URL: https://www.vb.kg/425282
Теги:
инвалиды, социальная защита, Кыргызстан, Манас
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