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Сегодня в Бишкеке состоится церемония закрытия перекрестного года РФ и КР

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- Анастасия Карелина
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Сегодня, 12 декабря, в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится церемония закрытия перекрестного года Кыргызстана и России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.

В мероприятии примут участие заместитель министра культуры России Владимир Осинцев и министр культуры и духовного развития Республики Саха Юрий Куприянов.

В состав творческой группы входят Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого, государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи "Нальмэс", Национальный театр танца Республики Саха Зверев-Кыыл Уола.

В программу вечера войдут национальные песни и танцы кыргызского и русского народов, виртуозные наигрыши на комузе и балалайке.

Начало мероприятия в 18 часов.


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URL: https://www.vb.kg/425294
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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