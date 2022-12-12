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Город Шуша объявлен культурной столицей тюрского мира на 2023 год

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- Назгуль Абдыразакова
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На днях состоялась церемония закрытия "Бурса-2022 Культурный центр тюркского мира". Об этом сообщает пресс-служба ТЮРКСОЙ.

По ее данным, в течение года проведено более 100 мероприятий. В Бурсе прошли "Всемирные игры кочевников", кинофестиваль "Коркут Ата", фестивали ремесленников, культурно-гуманитарные форумы, книжная ярмарка, неделя детской литературы, пленэр художников, кинофорум, конференция музеев и другие мероприятия.

В этих мероприятиях приняли участие деятели культуры и искусства тюркского мира.

Эстафету принял азербайджанский город Шуша - культурный центр тюркского мира. В Азербайджане будут реализованы крупные культурные проекты.


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URL: https://www.vb.kg/425295
Теги:
Азербайджан, Турция, Кыргызстан, Организация тюркских государств, Султан Раев
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