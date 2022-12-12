Город Шуша объявлен культурной столицей тюрского мира на 2023 год

На днях состоялась церемония закрытия "Бурса-2022 Культурный центр тюркского мира". Об этом сообщает пресс-служба ТЮРКСОЙ.

По ее данным, в течение года проведено более 100 мероприятий. В Бурсе прошли "Всемирные игры кочевников", кинофестиваль "Коркут Ата", фестивали ремесленников, культурно-гуманитарные форумы, книжная ярмарка, неделя детской литературы, пленэр художников, кинофорум, конференция музеев и другие мероприятия.

В этих мероприятиях приняли участие деятели культуры и искусства тюркского мира.

Эстафету принял азербайджанский город Шуша - культурный центр тюркского мира. В Азербайджане будут реализованы крупные культурные проекты.