Не приведет ли к огромной коррупции лишение водительских прав в КР?

Убрать за вождение в нетрезвом виде штрафы, а оставить только лишение прав - крайне нецелесообразно. Подобная инициатива может привести к еще большей коррупции в системе ГУОБДД. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился читатель.

"Я побеседовал с бывалыми водителями, гаишниками и экспертами. Они сказали, что нетрезвые сразу будут предлагать гаишникам от 20 до 100 тысяч сомов, а кто даст гарантию, что все гаишники устоят перед соблазном.

А раньше по 17 тысяч с каждого нетрезвого поступало в бюджет. В год попадалось до 20 тысяч пьяниц. Умножаем эту цифру на 17 тысяч и итого в бюджет поступало 340 млн сомов.

Пересдача прав - это ещё один коррупционный участок. А потом в соцсети будут писать, что в ГАИ коррупция, куда смотрит президент?

На дорогах начнётся шабаш, через каждые 10 км будут тормозить и проверять всех подряд.

Я жил, работал и ездил за рулем в Калифорнии, Европе и Японии. Там очень редко один раз в год могут тормознуть и проверить водительские документы", - пишет читатель.

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша начальник ГУОБДД Азамат Исраилов озвучил перед депутатами поправки в законы в сфере безопасности дорожного движения, согласно которым в Кыргызстане предлагается за вождение в нетрезвом виде убрать штрафы, а оставить только лишение прав.