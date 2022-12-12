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Предотвращен незаконный перегон скота через госграницу

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- Айжан Мамбеталиева
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР сообщает, что 11 декабря пограничники Ала-Букинского пограничного отряда пресекли незаконный перегон скота через государственную границу.

В ходе несения службы в местности Чаласарт Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничный наряд задержал гражданина КР Ш.Э., 1984 года рождения, жителя села Падыша-Ата, который пытался перегнать крупный рогатый скот в количестве четырех голов (КРС) из Кыргызстана в Узбекистан.

По предварительным данным, стоимость КРС составляет 400 тысяч сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и КРС были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/425317
Теги:
ГКНБ, граница, Кыргызстан
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