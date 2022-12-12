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Получатели детских пособий Баткенской области продолжат их получать

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- Айжан Мамбеталиева
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Об этом сказал министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев во время встречи с жителями Баткенской области, вынужденных переехать в Чуйскую область и город Бишкек в результате приграничного конфликта в сентябре текущего года.

"Все кто получал до этих трагических событий социальные пособия, продолжат их получать по месту жительства. Министерство заинтересованно в своевременной выплате всех пособий, в особенности жителям тех сел, которые пострадали в результате конфликта", - сказал министр.

На встрече с министром приняли участие около 100 людей, которые наиболее пострадали в результате приграничного конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном произошедшего в сентябре.


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URL: https://www.vb.kg/425326
Теги:
Баткенская область, Минтруда, пособия, Кыргызстан
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