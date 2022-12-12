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ГНС дала разъяснения по налогообложению предпринимателям Баткена и Оша

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- Анастасия Карелина
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Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики провели разъяснительную работу по актуальным вопросам налогообложения среди предпринимателей Баткенской и Ошской областей, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы 14-17 сентября 2022 года, о мерах государственной поддержки в соответствии с постановлением кабинета министров КР. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

В ходе семинар-совещаний сотрудники центрального аппарата ГНС рассказали о категориях налогоплательщиков, освобожденных от уплаты налогов, возможности получения отсрочки или рассрочки по сумме задолженности по налогам и страховым взносам, пеням и штрафам, о сроках представления отчетов, а также проинформировали о других мерах государственной поддержки налогоплательщиков, пострадавших в результате сентябрьских событий этого года.

В частности, было разъяснено, что пострадавшие 14-17 сентября 2022 года субъекты предпринимательства, включенные в список предпринимателей (за исключением реализующих горюче-смазочные материалы, горнодобывающей деятельности и нерезидентов), осуществляющие свою деятельность в приграничных населенных пунктах, расположенных на кыргызско-таджикском участке государственной границы, на период с 1 сентября 2022 года до 1 января 2024 года освобождены от уплаты подоходного налога, налога на прибыль, налога с продаж, единого налога, налога на основе патента.

Кроме того, в период с 1 октября 2022 года до 1 марта 2023 года указанные субъекты имеют право представлять заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки по сумме задолженности по налогам и страховым взносам, пеням и штрафам, без предъявления банковской гарантии.

Как отметили сотрудники ГНС, пострадавшие предприниматели вправе без письменного заявления представлять до 1 марта 2023 года налоговую отчетность, за исключением налоговой отчетности по косвенным налогам при импорте товаров с ЕАЭС, и отчетность по средствам государственного социального страхования за период с 1 сентября 2022 года по 1 марта 2023 года.

По предварительным данным, в Баткенской области 169 налогоплательщиков определены и подтверждены межведомственными группами, образованными местными государственными администрациями, как пострадавшие в ходе событий 14-17 сентября 2022 года. Из них в городе Баткене - 1, в Баткенском районе - 29, Лейлекском районе - 139.

В завершение семинаров организаторы ответили на вопросы участников встречи.


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URL: https://www.vb.kg/425328
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
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