Пострадавшие в Баткене продолжат получат свои пособия в Чуйской области

Получатели детских пособий Баткенской области продолжат получат свои пособия. Об этом сказал министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Кудайберген Базарбаев во время встречи с жителями Баткенской области, вынужденных переехать в Чуйскую область и город Бишкек в результате приграничного конфликта в сентябре текущего года.

"Все, кто получал до этих трагических событий социальные пособия, продолжат их получать по месту жительства. Министерство заинтересованно в своевременной выплате всех пособий, в особенности жителям тех сел, которые пострадали в результате конфликта", сказал министр.

На встрече с министром приняли участие около 100 людей, которые наиболее пострадали в результате приграничного конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном произошедшего в сентябре.