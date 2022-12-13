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В Бишкеке подвели итоги 25 мирных инициатив гражданского общества

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке подводят итоги реализации мирных инициатив среди 25 организаций гражданского общества и 25 муниципалитетов.

Напомним, что мирные инициативы в 25 районах - проект International Alert совместно с Институтом политики развития и Национальным центром медиации при поддержке Европейского союза, который финансируется проектом "Ынтымактуу Жашоо".

Представители Европейского союза, партнеры проекта ЦИККР, Госагентство по делам государственной службы и местного самоуправления при кабинете министров КР, Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве КР, ГКДР КР, международные и неправительственным организации, эксперты и активисты все это время с начала старта проекта наблюдали за тем, как реализовывались проекты на местах.

Грантовые проекты были направлены на профилактику конфликтов, улучшение доступа к услугам МСУ, межэтническую толерантность и социальную сплоченность. По всей стране в течение 8 месяцев реализовали 25 уникальных мирных инициатив.

Уже сейчас можно наблюдать результаты успешной совместной работы гражданского общества и органов местного самоуправления, решающих местные проблемы сообща. На встрече участники проекта делятся опытом, узнают о полезных уроках из работы других организаций и органов местного самоуправления.

Директор InternationalAlert по Центральной Азии Шакират Токтосунова:

"Одно из достижений нашего проекта – это тесная связь организаций гражданского общества по всему Кыргызстану. Некоторые организации, к примеру, начали объединяться в альянсы, подписывать меморандумы о сотрудничестве на региональном уровне. Мы устраиваем подобные встречи для того, чтобы представители гражданского общества из разных регионов учились друг у друга, при этом поддерживая связи со своими органами местного самоуправления".

Предcедатель правления Института политики развития Надежда Добрецова:

"Участвующие в проекте "Ынтымактуу Жашоо" муниципалитеты достигли впечатляющих результатов в сфере управления конфликтами, потому что сама природа данного вопроса близка и понятна органам местного самоуправления, которые ежедневно функционируют в обстановке потенциального конфликта, пытаясь решить вопросы и проблемы самых разных групп одновременно. Для нас крайне важно то, что останется после реализации проекта, в чем выражается устойчивость результатов. Через внедрение муниципальных планов управления конфликтами; механизм местной инициативы, финансируемой из местного бюджета; информационные центры по управлению конфликтами мы помогли органам МСУ создать "инфраструктуру" для управления конфликтом в виде человеческих, институциональных и физических ресурсов. Важно также, что многие МСУ продолжили или начали внедрение новых форм работы с конфликтами".

Для справки: International Alert совместно с Институтом политики развития и Национальным центром медиации работает в Кыргызстане над созданием платформы для поддержки активной молодежи, гражданского общества и органов местного самоуправления по профилактике социальных конфликтов, поддержания правопорядка, а также обучения навыкам медиации в 25 отобранных локациях Кыргызстана. Проект реализуется при поддержке Европейского союза.


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URL: https://www.vb.kg/425332
Теги:
Кыргызстан, предприниматель
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