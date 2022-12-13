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В штаб-квартире ООН открылась фотовыставка "Мое сердце в горах"

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- Жан Алиев
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Вчера, 12 декабря, постоянное представительство КР при ООН в городе Нью-Йорке открыло фотовыставку в штаб-квартире ООН на тему: "Мое сердце в горах" по случаю Международного дня гор. Фотовыставка будет открыта до 23 декабря.

Следует отметить, что Международный день гор провозглашен в 2002 году резолюцией 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной итогам Международного года гор, инициатором которого выступила Кыргызская Республика. Международный день гор отмечается ежегодно 11 декабря с 2003 года.

В резолюции Генеральная Ассамблея ООН призвала международное сообщество организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях с целью привлечения внимания к проблемам развития горных регионов планеты и необходимости оказания помощи их населению. Кроме того, отмечена особая актуальность действий, направленных на устойчивое развитие горных регионов.

С 1998 года по инициативе Кыргызской Республики и других стран Генеральная Ассамблея ООН приняла 12 резолюций, посвященных проблемам горных стран. Последней в этом списке является объявление Генеральной Ассамблеей ООН 2022 года Международным годом устойчивого горного развития. В ходе текущей 77-й сессии кыргызская сторона продвигает инициативу президента КР Садыра Жапарова об объявлении 2023-2027 годов "Пятилетием действий по развитию горных регионов".


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URL: https://www.vb.kg/425346
Теги:
выставка, Кыргызстан, ООН
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