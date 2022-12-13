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Минздрав КР закупил 82577 доз противогриппозной вакцины "Гриппол плюс"

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- Назгуль Абдыразакова
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В целях усиления комплекса профилактических мероприятий и стабилизации заболеваемости среди населения в предстоящем эпидсезоне Министерством здравоохранения КР закуплено 82577 доз противогриппозной вакцины "Гриппол плюс". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, вакцина предназначена для вакцинации групп риска (лица с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети, дети детских домов, школ интернатов, беременные, медицинские работники и т.д.) на бесплатной основе. На сегодня по республике провакцинированных людей, групп риска против гриппа составила 82,1%. (61 846 человек). Также по гуманитарной линии через UNICEF закуплено и предоставлено для страны 45 000 доз вакцины от гриппа "GCFLU", в настоящее время они распределены по районам и начата вакцинация на бесплатной основе. На сегодня всего по республике провакцинированно против гриппа 22427 человек из групп риска, что составила 50,3%.


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URL: https://www.vb.kg/425349
Теги:
вакцина, грипп, Кыргызстан, Минздрав
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