Путин впервые за 10 лет не будет проводить ежегодную пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в этом году не станет проводить большую пресс-конференцию. После избрания Владимира Путина на третий срок такой формат его общения с журналистами практиковался 10 лет подряд каждый декабрь, сообщает Русская служба Би-би-си.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, большой пресс-конференции Владимира Путина в этом году не будет, но Кремль рассчитывает, что глава государства пообщается с журналистами "в ходе зарубежных поездок".

Впервые так называемая большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась еще в 2001 году, а после его возвращения в Кремль в 2012 году они ежегодно проходили в декабре. Все они были долгими (в среднем длились около 4 часов) и привлекали к себе много внимания.