Президент Садыр Жапаров поздравил НТРК с 90-летним юбилеем

Президент Садыр Жапаров сегодня, 13 декабря, поздравил c 90-летним юбилеем Национальную телерадиовещательную корпорацию (НТРК). Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства на торжественном мероприятии в честь данного события выступил с поздравительной речью, в которой отметил:

"Уважаемые работники Национальной телерадиовещательной корпорации!

Дорогие ветераны, посвятившие свою жизнь отечественному телерадиоканалу!

Уважаемые соотечественники!

Есть все основания подчеркнуть, что Национальная телерадиовещательная корпорация за свою почти вековую историю формировала и развивала радиотелевизионную отрасль в нашей стране, а сегодня является флагманом теле- и радиосферы Кыргызстана.

Поэтому позвольте прежде всего поздравить всех вас с 90-летием отечественного телевидения!

В настоящее время важность информации повысилась как никогда по сравнению с ее ценностью 100 лет, полвека или даже четверть века назад.

За последние 10-15 лет мы все стали свидетелями возрастания значения информации и изобретения различных способов ее распространения.

Сегодня восемь миллиардов человек во всем мире имеют ежесекундный доступ к информации.

Прошлые способы обмена бумажными письмами воспринимаются сегодняшним молодым поколением сказкой.

Сейчас новости со всех уголков мира доходят одномоментно до пустынных кочевников, жителей горного села и даже космонавтов в небе. Несомненно, это результат научно-технического прогресса, произошедшего за короткий период времени длиной менее века.

С другой стороны, певцы-импровизаторы, которые выступали на сельских празднествах и поминках, являлись создателями и распространителями информации. Как известно, высоко ценивший слово кыргызский народ всегда с уважением относился к ним.

Теперь эти дни позади, ныне мы живем в эпоху, когда в каждом доме имеется множество источников информации - телевидение, радио и интернет.

За свою 90-летнюю историю Национальная телерадиовещательная корпорация прошла нелегкий путь. В 1927 году состоялся съезд Центрального исполнительного комитета Кыргызской АССР, и по радио перед собравшимся был передан доклад его председателя Абдыкадыра Орозбекова, объявившего об образовании автономной республики.

19 декабря 1931 года при Министерстве связи Кыргызской АССР организован радиокомитет и кыргызское радио начало свою деятельность. 9 мая 1932 года при ЦИК Кыргызской АССР создается Государственный комитет по радиовещанию.

Нет сомнений, что фундамент и основы кыргызской радиослужбы заложили прославленные деятели кыргызской культуры. Таким образом, кыргызское радио продолжает следовать по пути, начало которому проложили его руководители Сүйүнтбек Бектурсунов, Молдогазы Токобаев, Тургунбек Суванбердиев и другие.

Также основоположниками являются известные личности: выдающиеся писатели-поэты Нуркамал Жетикашкаева, Токтоболот Абдымомунов, композиторы Жумамудун Шералиев, Петр Шубин, известная актриса Алиман Жангорозова и видный государственный деятель Сакин Бегматова, которые были первыми дикторами – о них знают не только сотрудники кыргызского телевидения и радио, но и представители старшего поколения.

Роль и мощь радио в годы Великой Отечественной войны вошли в историю. В то время единственным источником, откуда народ черпал информацию и мужество, было радио.

В 1957 году Комитет радиовещания при Совете Министров Киргизской ССР преобразован в Государственный комитет радиовещания и телевидения, а 30 декабря 1958 году начало свою деятельность Кыргызское телевидение.

Оно внесло большой вклад в становление независимого Кыргызстана и государственности, служа главным информационным инструментом страны. Воспитано целое поколение специалистов телевидения и радио.

Говоря о 90-летней истории корпорации, было бы неправильно не упомянуть имена Рабии Менсейитовой, Айымбубу Ботокановой, Асанбека Токомбаева, Умтул Орозовой, Сатыбалды Жээнбекова, Кадыра Омуркулова, Аманбека Карыпкулова.

Эти личности оставили след и заложили основы телевидения и радио.

Уважаемые сотрудники Национальной телерадиовещательной корпорации!

Менялись эпохи, менялись времена, и какие бы не были изменения в нашей стране, вы идете по пути, проложенному вышеназванными гигантами, не теряя своего стержня.

Было время, когда над вашими головами нависали черные тучи, когда общественность обрушилась на вас с критикой, и несмотря на все эти сложные ситуации, вы не были сломлены.

Но все мы сплотились в один кулак после того, как почувствовали, что наша цель – целостность государства и одно направление.

Задача создания благоприятных условий для этого творческого института наряду с его своевременным реформированием являлась одной из главных в моем направлении работы.

В этом году я подписал Закон о придании телерадиовещательной корпорации статуса "Национальный", после поддержки в Жогорку Кенеше.

Далее была создана специальная рабочая группа, перед которой ставились задачи детально изучить деятельность Национального телеканала, реформировать его структуру и разработать конкретные предложения относительно финансирования.

В результате тщательной работы разработана новая структура, проведена оптимизация, сокращены дублирующие друг друга отделы, решены вопросы выделения средств на контент, повышение заработной платы.

Если раньше годовой бюджет корпорации составлял 397 млн сомов, то после реформирования на годовой бюджет НТРК предусмотрено 664 млн сомов.

Приведу один-два примера заработной платы сотрудников.

Если ранее заработная плата монтажеров, работающих в корпорации, составляла 7 тысяч 900 сомов, то сейчас она превышает 20 000 сомов. И если ранее режиссеры первой категории получали 17 тысяч 200 сомов, то теперь они получают 31 тысячу 100 сомов.

Таким образом, для улучшения деятельности НТРК проведена реформа, созданы условия, повышена заработная плата сотрудников, появился стимул.

Самое главное то, что корпорации присвоен авторитетный статус "Национальный". Теперь главная задача руководства НТРК - действовать согласно своему названию и статусу!

В соответствии с потребностями времени, я надеюсь, что вы возьмете на себя инициативу по превращению НТРК в настоящую национальную телекомпанию, изменив содержание телепрограмм, показывая телезрителям их содержательными и привлекательными!

90 лет - что это за период? 90 лет – это возраст пожилого человека, пережившего множество событий с большим опытом.

У нашего великого кыргызского народа есть поговорка, которая гласит: "Советы старца мотай на ус".

Вы тоже должны говорить честно и ясно, следовать справедливости, как уважаемый кыргызский старец.

Будьте образцом для подражания другим теле- и радиоканалам, говоря людям правду. Достойно несите статус "Национальный"!

Еще раз поздравляю с 90-летием. Верю, что вы будете повышать качество, успешно проводить реформы и покорять новые вершины!"