Трое 19-летних парней ограбили автобус

Ночью 17 ноября 2022 года трое 19-летних каракольцев на автовокзале обратили внимание на автобус, отъезжающий в Бишкек. У парней созрел план ограбления. Один из них в качестве пассажира сел в автобус, двое приятелей ехали следом на легковой автомашине. "Пассажир" по телефону сообщал товарищам, где сейчас находится автобус и что вообще происходит.

Автобус остановился в Боомском ущелье около кафе. Пассажиры вместе с водителем вышли из салона и отправились перекусить. В это время подъехавшие на такси злоумышленники с помощью специальных приспособлений открыли дверь автобуса и вытащили из тайника 5 миллионов сомов.

Украденные деньги поделили на троих и скрылись.

На днях суд рассмотрел вопрос о мере пресечения для одного из пойманных воров, В.И. Он и его адвокат уверяли, что он имеет постоянное место жительства, скрываться от следствия не намерен, ранее несудим, а кроме того – вернул свою часть награбленных денег. Однако суд согласился с доводами прокурора, принял во внимание, что преступление относится к категории тяжких. В.И. оставлен под стражей до 17 января 2023 года.