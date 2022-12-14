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Трое 19-летних парней ограбили автобус

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- Ольга Новгородцева
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Ночью 17 ноября 2022 года трое 19-летних каракольцев на автовокзале обратили внимание на автобус, отъезжающий в Бишкек. У парней созрел план ограбления. Один из них в качестве пассажира сел в автобус, двое приятелей ехали следом на легковой автомашине. "Пассажир" по телефону сообщал товарищам, где сейчас находится автобус и что вообще происходит.

Автобус остановился в Боомском ущелье около кафе. Пассажиры вместе с водителем вышли из салона и отправились перекусить. В это время подъехавшие на такси злоумышленники с помощью специальных приспособлений открыли дверь автобуса и вытащили из тайника 5 миллионов сомов.

Украденные деньги поделили на троих и скрылись.

На днях суд рассмотрел вопрос о мере пресечения для одного из пойманных воров, В.И. Он и его адвокат уверяли, что он имеет постоянное место жительства, скрываться от следствия не намерен, ранее несудим, а кроме того – вернул свою часть награбленных денег. Однако суд согласился с доводами прокурора, принял во внимание, что преступление относится к категории тяжких. В.И. оставлен под стражей до 17 января 2023 года.


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URL: https://www.vb.kg/425363
Теги:
Каракол, кража, Кыргызстан, автобусы
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