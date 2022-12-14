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Добыча гравия на реке Кожошкен: "От Минприроды нет никакой реакции!"

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- Светлана Лаптева
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Добыча гравия вдоль участков реки Кожошкен (Сох) создает опасность для разрушения водозабора и Бургандинского канала. Об этом редакции vb.kg сообщил начальник Кадамжайского районного управления водного хозяйства Акылбек Козубаев.

По его словам, в верховьях реки Кожошкен в Кадамжайском районе Баткенской области в свое время были построены три искусственные дамбы, которые сдерживали поток воды перед водозабором. Кроме того, дамбы сдерживали каменные глыбы и гравий, который приносило течением реки.

Но сегодня добыча гравия вдоль участков реки Кожошкен (Сох) создает условия для разрушения канала Бургонду. Добычу строительного материала ведут частные предприниматели в соответствии с полученными ранее лицензиями. При этом, как отмечает Акылбек Козубаев, добыча гравия ведется с нарушениями.

"Гравий добывают на береговой линии Кожошкен и даже из русла реки. Это привело к исчезновению защитных дамб, и поток реки усилился. Мощь реки доходит порой до 250-300 куб.м/сек. Теперь вода несет с собой крупные камни! Ранее вода по каналу пускалась после того, как отстоится, а теперь звук перекатываемых водой крупных камней слышен издалека. В свою очередь, такие последствия добычи гравия создают опасность для разрушения как водозабора, так и Бургандинского канала.

Предприниматели купили лицензии. Они платят налоги государству. Однако цена ущерба от их варварской добычи гравия и песка грозит стране ущербом на миллионы сомов!", - говорит он.

Акылбек Козубаев говорит даже о полном разрушении самого оросительного канала.

Отметим, проект "Освоение новых орошаемых земель Бургандинского массива Кадамджайского района Баткенской области" был реализован в рамках Национальной стратегии устойчивого развития в три этапа. В результате было освоено 3850 гектаров новых орошаемых земель.

На сегодняшний день канал Бургонду обеспечивает поливной водой более 9 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Ак-Турпакском и Кыргыз-Кыштакском айыльных аймаках. Протяженность канала с магистральными и внутрихозяйственными каналами составляет 120 километров. Более того, канал Бургонду- стратегический объект!

По словам акима Кадамжайского района Кутбидина Сакирова, только в этом районе проживает примерно 30 тысяч жителей. Примерно столько же - в соседнем Баткенском районе.

"Местные жители стали регулярно слышать шум перекатываемых булыг вдоль канала. Раньше, когда варварская добыча стройматериалов не меняла русла реки, вода поступала в ирригационный канал через дамбу, где оставались камни, а также скорость течения воды снижалась вдвое/втрое. Теперь предприниматели направляют воду прямиком через водозабор! Своими силами АО и РУВХ стараются снова и снова техникой возвращать русло реки на свое место, но ненадолго: у добытчиков мощная строительная техника, экскаваторы, и они снова роют там, где им вздумается", - возмущается аким Кутбидин Сакиров.

Он также сообщил, что население Кадамжайского и Баткенского районов не только поливает пахотные земли, но также пьет воду из канала Бургонду, на сегодня используется ежедневно не менее 18 куб.м/сек воды из этого канала. Эти два района разделяются между собой как раз по середине реки Кажашкен (Сох).

"Районным управлением водного хозяйства направлено письмо в Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР с требованием отозвать выданные предпринимателям Кадамжайского района лицензии на добычу гравия и песка. Выдача этих лицензий никак не согласовывалась со службой водных ресурсов МСХ КР, так как ведется с нарушениями. Силами РУВХ постоянно ведется очистка водозабора от камней, но опасность разрушения водохозяйственных объектов нарастает! Однако реакции никакой от Минприроды нет. А тем временем ежедневно от места вблизи стратегических объектов дамбы и водозабора отъезжает от 20-100 большегрузных машин с гравием и песком", - добавил Акылбек Козубаев


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URL: https://www.vb.kg/425368
Теги:
Баткенская область, Минприродресурсов, Кыргызстан
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