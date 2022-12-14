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В колонии № 19 провели волейбольный турнир в честь дня рождения Айтматова

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- Жан Алиев
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Пресс-служба СИН сообщает, что в исправительном учреждении № 19, расположенном в Сокулукском районе Чуйской области, состоялся турнир по волейболу. В нем участвовали сотрудники различных подразделений колонии, а посвящен был спортивный праздник дню рождения Чынгыза Айтматова.

В ГСИН отмечают, что волейбол очень популярен среди сотрудников Службы исполнения наказаний. По итогам турнира были определены призеры, которым начальник учреждения, полковник в/с Байсынов Арстан Усенович, вручил кубок победителя, дипломы, грамоты, а также денежные призы.


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URL: https://www.vb.kg/425372
Теги:
ГСИН, колонии, Сокулукский район, спорт, Чуйская область, Кыргызстан
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