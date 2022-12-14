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Кыргызстанка получила звание "Почетный гражданин Сеула"

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызстанка Гульшаир Надырбекова получила звание "Почетный гражданин Сеула". Об этом на своей странице в соцсети сообщила посол КР в Республике Корея Аида Исмаилова.

"Вчера было торжественное вручение нашей соотечественнице Гульшаир Надырбековой звания "Почетный гражданин Сеула".

Посольство Кыргызстана в Республике Корея предложило кандидатуру Гульшаир Надырбековой на получение данного звания, и Гульшаир, пользуясь опытом и знаниями, обошла множество конкурентов и стала "Почетным гражданином Сеула"!

"Гульшаир принимает очень активное участие в работе посольства, является успешным предпринимателем, делая большой вклад в кыргызско-корейские торговые отношения. Прекрасно владеет корейским языком! Пускай наши соотечественники всегда будут впереди!", - написала Исмаилова.


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URL: https://www.vb.kg/425373
Теги:
Южная Корея, Аида Исмаилова, Кыргызстан
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