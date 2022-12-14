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В Челябинской больнице ищут родных гражданина КР Кучеренко Владимира

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- Светлана Лаптева
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В редакцию vb.kg обратились сотрудники Челябинской областной клинической больницы с просьбой помочь найти родных гражданина Кыргызстана Кучеренко Владимира Федоровича.

Сотрудница больницы Анна Еламановна рассказала, что месяц назад к ним в нейрохирургическое отделение №2 поступил после нападения Кучеренко Владимир Федорович, 10 августа 1962 года рождения.

"Его избили, все вещи забрали, во внутреннем кармане чудом остался паспорт. Прохожие с улицы вызвали скорую, оказалось, что у Владимира Федоровича сломаны шейные позвонки. Он прошел курс лечения, сейчас подошло время выписки, а идти ему некуда, пока ходить может только при помощи других людей. Нам он рассказывал что находился на заработках. Поскольку его обворовали, то сейчас ему не на что вернуться домой. И здесь в Челябинске ему некуда идти и не на что жить. Просим помочь ему вернуться домой.

По словам самого Владимира Кучеренко, он родился и жил в селе Гроздь. У него есть дочь Олеся и сын Роман, сестра Галина", - рассказала она.

Просим помочь найти его родных, чтобы они могли забрать его домой в Кыргызстан.

По всем вопросам можно обратиться можно по номеру +996-555-923-603 Светлана Лаптева.


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URL: https://www.vb.kg/425394
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